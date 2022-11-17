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Москва
Профиль пользователя Prokaznik88

фото пользователя Prokaznik88

О себе

Можно сказать что я меломан,могу разную музыку слушать.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎲 Настольные игры💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие
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