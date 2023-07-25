Москва
Профиль пользователя prof1983
О себе
Работаю в IT. Нравится узнавать всё новое, бывать в новых местах. Был дважды женат, детей нет. Живу один уже два года. Новокосино. Интроверт, социофоб.
Ищу тут интересных собеседников с кем можно прогуляться по городу или выпить вина. :)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Познакомиться с классными людьми :)
Прогуляться , перекусить
Общение на тему транзактного анализа
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
Мини-путешествие одного дня по области
Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка
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