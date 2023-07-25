Работаю в IT. Нравится узнавать всё новое, бывать в новых местах. Был дважды женат, детей нет. Живу один уже два года. Новокосино. Интроверт, социофоб. Ищу тут интересных собеседников с кем можно прогуляться по городу или выпить вина. :)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан

Москва → прогуляться, перекусить Поболтать о жизни, о работе, об отношениях

Москва → Другое Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка

Москва → Другое Мини-путешествие одного дня по области

Москва → Другое Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

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