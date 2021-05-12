Москва
Профиль пользователя Pro100Ivan
О себе
Обожаю спорт , занимаюсь Легкой атлетикой и плаванием
Читаю зарубежную классику и психологию
Развиваюсь в сфере нфт
Профиль обновлён 27 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
потусить, весело провести время
Москва → Другое
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Москва → Другое
Прогуляться и сходить в кино ))
Москва → Другое
Вступай в нашу семью❤️
Москва → Другое
Люблю качественное времяпрепровождение и кофе🤍
Москва → Другое
Погулять и попить винишка🍷
Москва → Другое
Кто готов в клуб?
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