Обожаю спорт , занимаюсь Легкой атлетикой и плаванием Читаю зарубежную классику и психологию Развиваюсь в сфере нфт

Профиль обновлён 27 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес

Москва → Другое Кто готов в клуб?

Москва → Другое Прогуляться и сходить в кино ))

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.