Москва
Профиль пользователя Pro100Ivan

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О себе

Обожаю спорт , занимаюсь Легкой атлетикой и плаванием
Читаю зарубежную классику и психологию
Развиваюсь в сфере нфт

Профиль обновлён 27 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посмотреть фильм , приятно провести время ☺️

Москва → активный отдых

Развлечемся?)

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдёмте сразу в тг@ivan_mkr

Москва → прогуляться, перекусить

Интересно провести время ☺️

Москва → прогуляться, перекусить

На пляж хочу 🥰

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

потусить, весело провести время

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

маленькое фото пользователя Gati
Москва → Другое

Прогуляться и сходить в кино ))

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в нашу семью❤️

маленькое фото пользователя katti.emelik
Москва → Другое

Люблю качественное времяпрепровождение и кофе🤍

маленькое фото пользователя Kseniya95
Москва → Другое

Погулять и попить винишка🍷

маленькое фото пользователя Victoria_Gromkay
Москва → Другое

Кто готов в клуб?

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