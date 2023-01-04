Москва
Профиль пользователя Priorat566
О себе
Увлекаюсь бегом, занимаюсь в спорт зале, много читаю. Люблю пешие прогулки, ездить на авто по ночной Москве, поговорить на философские темы за кальяном или без него
Профиль обновлён 19 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 📺 Политика
Не нравится:
🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
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