Москва
Профиль пользователя pretendme

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О себе

Много работаю: помогаю всем желающим уехать учиться за границу;
Воспитываю дочку - начинающего подростка;
Имею большой строительно-ремонтный опыт, пожалуй, слишком большой;
Обожаю театры, особенно новый репертуар Маяковки;
Люблю плавать и ходить в баню;
Пытаюсь в интересные путешествия;
Конечно, регулярно зачитываюсь пикабушечкой, куда без этого 😂.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📺 Политика

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия

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