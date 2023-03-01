Москва
Профиль пользователя pretendme
О себе
Много работаю: помогаю всем желающим уехать учиться за границу;
Воспитываю дочку - начинающего подростка;
Имею большой строительно-ремонтный опыт, пожалуй, слишком большой;
Обожаю театры, особенно новый репертуар Маяковки;
Люблю плавать и ходить в баню;
Пытаюсь в интересные путешествия;
Конечно, регулярно зачитываюсь пикабушечкой, куда без этого 😂.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
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