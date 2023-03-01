Много работаю: помогаю всем желающим уехать учиться за границу; Воспитываю дочку - начинающего подростка; Имею большой строительно-ремонтный опыт, пожалуй, слишком большой; Обожаю театры, особенно новый репертуар Маяковки; Люблю плавать и ходить в баню; Пытаюсь в интересные путешествия; Конечно, регулярно зачитываюсь пикабушечкой, куда без этого 😂.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Москва → Другое Планируем что-то хорошее в своей жизни, а потом смотрим кто круче)

Москва → Другое Сыграть в настольные игры за чашкой чая

Москва → Другое Отпуск на парусной яхте. Почему бы и да?

Москва → Другое Всем Салют с Pikabu! Давайте общаться:)

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