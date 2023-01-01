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Москва
Профиль пользователя prcfn

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О себе

Пишу рассказы, рисую скетч-маркерами, люблю заниматься спортом и путешествиями. Летом катаюсь на велосипеде. Очень хочу научиться петь и играть на гитаре, чтобы в дальнейшем заниматься музыкой. Музыка нравится разная, от хип-хопа до рока

Отношения не интересуют

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

маленькое фото пользователя Alexey54
маленькое фото пользователя Dar_yaa
маленькое фото пользователя AlenaChan
маленькое фото пользователя Simon87
маленькое фото пользователя AliceGirla
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя DianaDinser
маленькое фото пользователя Maryidontknow
Откликнулось 8 участников

Москва → пообщаться

Потрещим о графическом дизайне

маленькое фото пользователя MarusiaSh
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Жду всех, кто хотел бы обсудить преодоление трудностей на жизненном пути

маленькое фото пользователя Nastine
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Потрещать о смысле жизни

Москва → пообщаться

Вместе постигать дзен 👾

маленькое фото пользователя MiaRise
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 94 участника

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross

Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → пообщаться

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя ProstoMarina

Новосибирск → пообщаться

Как вы полюбили жизнь

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Jack

Москва → пообщаться

Нетворкинг – собрать интересных людей в одном месте (без токсичности)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Love_pet

Москва → пообщаться

Какой твой любимый интересный факт?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя furamingo

Санкт-Петербург → пообщаться

РАЙАН ГОСЛИНГ райан гослинг

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя MariDi

Нижний Новгород → пообщаться

Пообщаемся о всяком? ☺️

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alinka_23

Королев → пообщаться

Найти подругу , друзей ,компанию

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alinabusi

Москва → пообщаться

Поговорить, поныть, посмеяться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Artemiia

Уфа → пообщаться

Можно поговорить

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Teacat

Москва → пообщаться

Недавно переехала, друзей не много так что в активном поиске общения с:

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Viima

Москва → пообщаться

Ищу просто человека для интересной беседы о чем угодно

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя O_Ana

Москва → пообщаться

Давайте шутить и болтать😋

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Merieme

Москва → пообщаться

Найти моделей на новогодние ноготки 💅🤍запись в тгк masha_and_puppies

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя GiFalcone

Москва → пообщаться

хочется жить, а не выживать

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Valery13

Москва → пообщаться

У кого-нибудь есть желание погулять и пообщаться?)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Malika23

Екатеринбург → пообщаться

Найти людей, с которыми можно поговорить обо всём 😇

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Найти интересных людей, открыта для общения!

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