⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Пишу рассказы, рисую скетч-маркерами, люблю заниматься спортом и путешествиями. Летом катаюсь на велосипеде. Очень хочу научиться петь и играть на гитаре, чтобы в дальнейшем заниматься музыкой. Музыка нравится разная, от хип-хопа до рока
Москва
Профиль пользователя prcfn
О себе
Пишу рассказы, рисую скетч-маркерами, люблю заниматься спортом и путешествиями. Летом катаюсь на велосипеде. Очень хочу научиться петь и играть на гитаре, чтобы в дальнейшем заниматься музыкой. Музыка нравится разная, от хип-хопа до рока
Отношения не интересуют
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать
Не нравится:
☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре💨 Кальян
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам