Москва

Профиль пользователя prcfn

О себе Пишу рассказы, рисую скетч-маркерами, люблю заниматься спортом и путешествиями. Летом катаюсь на велосипеде. Очень хочу научиться петь и играть на гитаре, чтобы в дальнейшем заниматься музыкой. Музыка нравится разная, от хип-хопа до рока



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