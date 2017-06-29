Москва
Профиль пользователя Ppiinnkk

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О себе

Хочу научиться играть в баскетбол🥺
И так же взростить в себе выносливость к велосипедам на дальние дистанции, ноги не дружат с ними ахах
Иногда настроение такое, что не хочется никому отвечать, но стараюсь его подавить в себе

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба

Участие в других событиях

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