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Москва
Профиль пользователя potekhanne

фото пользователя potekhanne

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика🏫 Учеба✝️ Религия🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек :)

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Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

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найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

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