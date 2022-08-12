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Москва
Москва
Профиль пользователя potekhanne
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика🏫 Учеба✝️ Религия🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
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