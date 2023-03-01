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Москва
Профиль пользователя PotatoEffect

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О себе

Очень нравится современные и не очень исполнители: skillet, bring me the horizon, imagine dragons, thirty seconds to mars, miyagi, eminem, король и шут, группа крови, сектор газа.
Много работаю, свободное время провожу за компьютерными играми, увлечен темой фэнтези и фантастики.
Хочу попробовать настольные игры в компании,особенно, D&D.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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