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Москва
Очень нравится современные и не очень исполнители: skillet, bring me the horizon, imagine dragons, thirty seconds to mars, miyagi, eminem, король и шут, группа крови, сектор газа.
Москва
Профиль пользователя PotatoEffect
О себе
Очень нравится современные и не очень исполнители: skillet, bring me the horizon, imagine dragons, thirty seconds to mars, miyagi, eminem, король и шут, группа крови, сектор газа.
Много работаю, свободное время провожу за компьютерными играми, увлечен темой фэнтези и фантастики.
Хочу попробовать настольные игры в компании,особенно, D&D.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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