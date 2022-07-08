Москва
Профиль пользователя potato
О себе
Всем привет! Ищу компанию для общения , живу на севере Москвы .
Из интересов : Начала учиться играть на фано .Мед первый курс . Люблю литературу ,музыку -Marlin Manson,lgg pop и др. италию ,мифологию ,теории заговора, биологию , криминалистику и что-нибудь новое.С удовольствием схожу погулять/ в музей/на тусу/поиграю в настолки - в общем я за любую активность !🎉
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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