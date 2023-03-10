Москва
Профиль пользователя Poroh_kun
О себе
Всякое айти и около-айти, творчество, колхозничество, аниме, наука и техника, политика, дети, котики, ещё айти, diy, рукоделие, и т д
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Санкт-Петербург → Другое
На какой планете солнечной системы есть кратер "Рахманинов"?
Краснодар → Другое
Расскажи мне анекдот
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