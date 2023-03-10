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Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Москва → пообщаться Поиграть в zomboid или другой выживач

Санкт-Петербург → Другое Ищу творческих людей для дружбы и общения)

Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Москва → Другое Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)

Санкт-Петербург → Другое На какой планете солнечной системы есть кратер "Рахманинов"?

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

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