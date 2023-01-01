О себе

Шалом, мне 19, живу в Москве, на данный момент закончил обучение и в скором времени начну работать, в музыке предпочитаю рок/металл/панк-рок, однако и другие жанры не чужды. Интересуюсь разными сферами и ищу для себя что-то новое, хотел бы пообщаться с разными людьми, может выбраться из дома, мне подходит как активный, так и спокойный отдых, от канатной дороги до прогулки по глухим улочкам города, буду рад знакомству.