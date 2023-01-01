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Москва
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О себе

Шалом, мне 19, живу в Москве, на данный момент закончил обучение и в скором времени начну работать, в музыке предпочитаю рок/металл/панк-рок, однако и другие жанры не чужды. Интересуюсь разными сферами и ищу для себя что-то новое, хотел бы пообщаться с разными людьми, может выбраться из дома, мне подходит как активный, так и спокойный отдых, от канатной дороги до прогулки по глухим улочкам города, буду рад знакомству.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика
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