Москва
Профиль пользователя Popopopo
О себе
Ну, разгонимся.
Мне нравится аниме, из недавних смотрящих Ван Пис ( Луффи станет Королём Пиратов) , еще мне нравятся читать манги/манхвы и. т .д ( больше нравится из манги про поподанок, это шикарно) , нравистя еще читать Токийский мстителей, по мне рисовка в аниме не очень, люблю смотреть сериалы, фильмы (недавно начала смотреть Острые Козырьки, и что могу сказать я в восторге, особенно от Томи), увлекаюсь разной готовкой, а точнее мне нравится выпечка,( стараюсь что-то новое выпекать) , оооо еще люблю читать фанфики по любимым фентази Гарри Поттер( сейчас читаю), Гравити Фолз, Острые Козырьки, Ван Пис, Винкс и многое из такого, всеееее больше ничего не вспомнил о себе)
Профиль обновлён 6 января 2023 г.
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