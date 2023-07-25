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Москва
Профиль пользователя Popkina_radost

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О себе

Бегаю 10км, нравится кататься на велосипеде, роликах и самокате, зимой катаюсь на коньках. Пытаюсь заниматься растяжкой😅.
Люблю смотреть интересные фильмы (могу посоветовать). Люблю творчество и искусство во всех проявлениях.
Нравиться рисовать, а так же позирую для портретов-обращайтесь!😄

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться
Хочу найти интересного человека для общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vitaly.Vata
Красноярск → Другое
Посоветуйте фильм
маленькое фото пользователя Vizar
Москва → Другое
Топ 3 лучших фильма
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