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Москва
Профиль пользователя Poonsh

фото пользователя Poonsh

Был в сети в прошлом месяце

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Го в караоке 🎤 . Должно быть минимум 15 символов, вот и написал

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mirrozavr

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в караоке ✨🎤

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Julia26o3

Москва → собрать компанию

Сегодня хочется сходить в караоке. Есть желающие?😊

Откликнулся 1 участник

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