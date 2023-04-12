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Москва
Профиль пользователя Ponomareva

фото пользователя Ponomareva

О себе

Люблю прогулки,изучать новые места,активный отдых

Была в сети на прошлой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Интересно живое общение)

маленькое фото пользователя Mikoo
маленькое фото пользователя dianagm15
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 80 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 58 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя D.Maltseva

Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Valentina_r

Москва → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств!)Дружба в приоритете!)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя vikule4ka_00

Москва → пообщаться

девочки давайте знакомиться 💕

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя ekacnap_n

Набережные Челны → пообщаться

Пиши, если хочешь пообщаться) при желании можно встретиться)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Valeria.m

Москва → пообщаться

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя oks16pm

Новосибирск → пообщаться

Поделись своим ярким впечатлением)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя KseniyaVla

Нижний Новгород → пообщаться

Интересных и весёлых разговоров.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → пообщаться

Ищу новые знакомства .Хотелось бы поболтать, узнать друг друга,а дальше в путь.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя 28.08.Maria

Балашиха → прогуляться, перекусить

Кто гулять?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dianariya

Москва → пообщаться

Найти подругу для душевных разговоров и веселых моментов.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на мастер класс (гончарный/кулинарный/свечи/живопись)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Edo99

Москва → прогуляться, перекусить

Снимаем дом с мангалом,кальяном,настольками,приставкой и выпивкой.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Liza_lizi

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться с интересными людьми,на любые темы )

Откликнулся 1 участник

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