⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Ponomareva
О себе
Люблю прогулки,изучать новые места,активный отдых
Была в сети на прошлой неделе
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам