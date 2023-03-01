не люблю всю эту онлайн хрень. погнали гулять

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия

Москва → Другое Погулять в парке горького и заодно посетить "музыкальное лето"

Москва → Другое Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.