Москва

Профиль пользователя Pomerancev

О себе Катаюсь на велосипеде, хожу в походы, играю в теннис, спортивный пейнтбол. Нравится дайвинг и настольные игры.

Был в сети пару дней назад

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