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Москва
Профиль пользователя Pomerancev

фото пользователя Pomerancev

О себе

Катаюсь на велосипеде, хожу в походы, играю в теннис, спортивный пейнтбол. Нравится дайвинг и настольные игры.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения✝️ Религия📺 Политика🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Велопрогулка в центре/на набережной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулся 51 участник

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