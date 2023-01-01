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Москва
Москва
Профиль пользователя Polynnikova
О себе
Всем привет ) ищу подруг для долгосрочного общения) мамочек в декрете или просто хороших людей)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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