увлекаюсь фото немного, гоняю на лонгборде, роллерсерфе, самокате, уницикле, летаю в аэротрубе, иногда шью, электроника тоже чуть чуть, люблю хороший звук, играю изредка на гитаре и пою в свое удовольствие, бывает веселю соседей клубной музыкой, а в машине бывает и congiura. Мне интересны люди и психология, читать люблю фантастику в основном, недавно наконец то купил себе 55 дюймовый телек и погрузился в просмотр лучших фильмов всех времен и народов :))

Профиль обновлён 17 марта 2023 г.

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