Москва
Профиль пользователя Polykotik
О себе
увлекаюсь фото немного, гоняю на лонгборде, роллерсерфе, самокате, уницикле, летаю в аэротрубе, иногда шью, электроника тоже чуть чуть, люблю хороший звук, играю изредка на гитаре и пою в свое удовольствие, бывает веселю соседей клубной музыкой, а в машине бывает и congiura. Мне интересны люди и психология, читать люблю фантастику в основном, недавно наконец то купил себе 55 дюймовый телек и погрузился в просмотр лучших фильмов всех времен и народов :))
Профиль обновлён 17 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Классно проводить время друг с другом
Найти подруг🛍🎀🧸
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Найти подругу/друга для дружбы
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Хочется найти друзей
Прогуляться, выпить кофе
Ищу мотиватора
Поговорить
Сходить на каток
погулять ,покушать в кафе
Прогуляться в центре, пофоткать друг друга
Ищу подругу
Кататься на борде
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