Москва
Профиль пользователя Polykotik

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О себе

увлекаюсь фото немного, гоняю на лонгборде, роллерсерфе, самокате, уницикле, летаю в аэротрубе, иногда шью, электроника тоже чуть чуть, люблю хороший звук, играю изредка на гитаре и пою в свое удовольствие, бывает веселю соседей клубной музыкой, а в машине бывает и congiura. Мне интересны люди и психология, читать люблю фантастику в основном, недавно наконец то купил себе 55 дюймовый телек и погрузился в просмотр лучших фильмов всех времен и народов :))

Профиль обновлён 17 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и пофоткать в красивых местах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

маленькое фото пользователя Aleksandra04
Москва → Другое

Сходить на прогулку покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Хочется найти друзей

маленькое фото пользователя Lilua
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Asya.a
Москва → Другое

Ищу мотиватора

маленькое фото пользователя Alisa56
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на каток

маленькое фото пользователя viktorya
Москва → Другое

погулять ,покушать в кафе

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Прогуляться в центре, пофоткать друг друга

маленькое фото пользователя ViktoriaBorkova
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Apikez
Москва → Другое

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