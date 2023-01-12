О себе

Мне нравится гулять и узнавать новые места, делать фотографии !!на каждом шагу!!, читать, слушать музыку( начиная с группы кино и заканчивая noizemc), общаться с новыми людьми и узнавать что-то новое( иногда не узнавать, а просто разговаривать не о чем)