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Москва
Москва
Профиль пользователя polyester
О себе
Мне нравится гулять и узнавать новые места, делать фотографии !!на каждом шагу!!, читать, слушать музыку( начиная с группы кино и заканчивая noizemc), общаться с новыми людьми и узнавать что-то новое( иногда не узнавать, а просто разговаривать не о чем)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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