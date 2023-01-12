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Москва
Профиль пользователя polyester

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О себе

Мне нравится гулять и узнавать новые места, делать фотографии !!на каждом шагу!!, читать, слушать музыку( начиная с группы кино и заканчивая noizemc), общаться с новыми людьми и узнавать что-то новое( иногда не узнавать, а просто разговаривать не о чем)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян
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