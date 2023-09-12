О себе

Привет, меня зовут Полина 🙋🏼‍♀️Хочу найти здесь подружек по интересам.

Я косметолог, поэтому мне интересно читать и развиваться в сфере косметологии.

Люблю ходить на выставки, искать по Москве красивые локации.

Хочу пойти в спортзал, если ты тоже- то это отлично) я буду рада компании.

Также путешествую, читаю книжки

Буду «за» сходить в какой-нибудь уютный бар, или ресторан