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Москва
Профиль пользователя Polyaa

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О себе

Привет, меня зовут Полина 🙋🏼‍♀️Хочу найти здесь подружек по интересам.
Я косметолог, поэтому мне интересно читать и развиваться в сфере косметологии.
Люблю ходить на выставки, искать по Москве красивые локации.
Хочу пойти в спортзал, если ты тоже- то это отлично) я буду рада компании.
Также путешествую, читаю книжки
Буду «за» сходить в какой-нибудь уютный бар, или ресторан

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

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Откликнулся 31 участник

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 236 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулся 101 участник

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Москва → другое

Найти подруг 😌💃🏼💃🏼💃🏼

Откликнулось 60 участников

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Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

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