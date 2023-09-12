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Москва
Привет, меня зовут Полина 🙋🏼♀️Хочу найти здесь подружек по интересам.
Москва
Профиль пользователя Polyaa
О себе
Привет, меня зовут Полина 🙋🏼♀️Хочу найти здесь подружек по интересам.
Я косметолог, поэтому мне интересно читать и развиваться в сфере косметологии.
Люблю ходить на выставки, искать по Москве красивые локации.
Хочу пойти в спортзал, если ты тоже- то это отлично) я буду рада компании.
Также путешествую, читаю книжки
Буду «за» сходить в какой-нибудь уютный бар, или ресторан
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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