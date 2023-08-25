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Москва
Профиль пользователя poludennica

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О себе

люблю кошек, собак, пить, курить и ☠магию☠...все свои 20 лет в поиске людей по интересам, а интересов у меня нет и людей нет:) ищу подружек, чтобы гулять, болтать, на бывших расклады делать и сплетничать:)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

ищу девочку которая хочет попереписываться

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Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружку для прогулки куда нибудь:)

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Откликнулось 13 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 180 участников

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

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Москва → прогуляться, перекусить

создать женское комьюнити!

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Ищу новые знакомства и приятных людей для общения.

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Москва → пообщаться

Ищу комфортного человека

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