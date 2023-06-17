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Москва
Профиль пользователя Polly_Polly

фото пользователя Polly_Polly

О себе

Люблю хайкинг (походы/треккинги), играю в волейбол, настольный теннис

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → активный отдых

Поиграть в настольный теннис. Лианозовский парк.

маленькое фото пользователя Roman_II
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйтесь к игре в квиз!

Откликнулись 24 участника

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Москва → активный отдых

Активно-позитивно 🤸‍♂️ Пинг-понг/ велики

Откликнулись 4 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Проведу интересную экскурсию по парку ВДНХ 🤪

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Москва → пообщаться

Давай вместе следить за питанием и тренироваться

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