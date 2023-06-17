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Москва
Москва
Профиль пользователя Polly_Polly
О себе
Люблю хайкинг (походы/треккинги), играю в волейбол, настольный теннис
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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