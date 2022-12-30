Москва
Профиль пользователя Polly

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О себе

Привет! Зовут Полина. Мне 24 года.По профессии я медицинский работник. Ищу подругу,чтобы можно было выбраться погулять,потрещать на разные темы,с кем можно было бы говорить по душам, с которой будет не скучно. Подругу,с которой можно попить кофе,пофоткаться,обсудить насущные проблемы. В общем ищу лучшую подругу.Увлекаюсь медитациями,женскими кругами,мехенди,психосоматикой и изотерикой( немного)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

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Отдохнём по полной

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