Москва
Профиль пользователя Polly
О себе
Привет! Зовут Полина. Мне 24 года.По профессии я медицинский работник. Ищу подругу,чтобы можно было выбраться погулять,потрещать на разные темы,с кем можно было бы говорить по душам, с которой будет не скучно. Подругу,с которой можно попить кофе,пофоткаться,обсудить насущные проблемы. В общем ищу лучшую подругу.Увлекаюсь медитациями,женскими кругами,мехенди,психосоматикой и изотерикой( немного)
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Классно проводить время друг с другом
Хочу найти подругу👯♀️
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
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Хочу найти подругу
Ищу подруг🥰
Ищу подругу
Погуляться
Сходить на коньках покататься
Погулять по москве
Отдохнём по полной
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