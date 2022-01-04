Москва
Профиль пользователя Polli123

фото пользователя Polli123

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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Хочется собрать компанию

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Встретиться вечером после 22.00, детали обсудим🤌

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.