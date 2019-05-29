Играю на гитаре 🎸(разучиваю песни Виктора Цоя и прочие) «Книжный червь» 🤓✌🏻(любимые книги: Гарри Поттер и Узник Азкабана, Маленькие женщины, Гордость и Предубеждение) Не люблю большие компании людей, больше предпочитаю индивидуальное общение 🌚 Если что - пишите, всем открыта 💓

Профиль обновлён 23 марта 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.