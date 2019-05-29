Москва
Профиль пользователя Polka587

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фото #2 пользователя Polka587

О себе

Играю на гитаре 🎸(разучиваю песни Виктора Цоя и прочие)
«Книжный червь» 🤓✌🏻(любимые книги: Гарри Поттер и Узник Азкабана, Маленькие женщины, Гордость и Предубеждение)
Не люблю большие компании людей, больше предпочитаю индивидуальное общение 🌚
Если что - пишите, всем открыта 💓

Профиль обновлён 23 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Общение онлайн)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yancik
Москва → Другое

Пообщаться:)

маленькое фото пользователя angelina13
Москва → Другое

Хорошего дня🤍

маленькое фото пользователя Yaroslava
Москва → Другое

Найти творческую девчонку для общения (можно онлайн)

маленькое фото пользователя Kira12216
Москва → Другое

(Укажите город) Кто прогуляться ?

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