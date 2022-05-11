Занимаюсь спортом, люблю реалистов, смотрящих правде в лицо. Разговариваю на разных языках, обожаю хип-хоп, рэп, r’n’b. Нравится быть на природе, узнавать что-то новое, танцевать.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 🪩 Ночной клуб

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн

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