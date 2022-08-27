Москва
Профиль пользователя Polinochka

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фото #2 пользователя Polinochka

О себе

Привет! И я ненавижу анкеты)) Переехала в большой город 3 года назад и хочется завести новые знакомства - друзей) Нравится и активный и размеренный отдых 😌 Люблю прогулки, кино, театры и конечно не против коньков))

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

События пользователя

Москва → другое

Прогуляться по центру

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Julia1985
Москва → Другое

Ищу друга по переписке

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

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