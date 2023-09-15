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Москва
Москва
Профиль пользователя Polinarium
О себе
Ищу подруг 🌸
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь
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