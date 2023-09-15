Была в сети вчера

Прогуляться в центре , зайти попить кофе/бар, поболтать обо всем .

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств: