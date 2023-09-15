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Москва
Профиль пользователя Polinarium

фото пользователя Polinarium

О себе

Ищу подруг 🌸

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре , зайти попить кофе/бар, поболтать обо всем .

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя JennaLee

Москва → пообщаться

Пообщаться, найти общие темы)

Откликнулись 4 участника

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