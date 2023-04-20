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Москва
Профиль пользователя PolinaPilot

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О себе

Последнее время пристрастилась к книгам..., а тут ищу подругу для вайбовый посиделок, обсуждения всевожножный тем и душевного спокойствия)

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться
Расскажите как вы нашли работу по душе (посоветуйте)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое
Создание woman community 💛
маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое
найти подруг 💘💘💘
маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое
Ищу модель на окрашивание волос ✨
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