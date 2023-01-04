Москва
Профиль пользователя PolinaKrashev
О себе
не так давно живу в Москве,хотелось бы найти подружку,чтобы классно проводить вместе время и общаться )
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
Девчонки, пошлите гулять💕🥂
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