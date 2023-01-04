Москва
Профиль пользователя PolinaKrashev

фото пользователя PolinaKrashev
фото #2 пользователя PolinaKrashev

О себе

не так давно живу в Москве,хотелось бы найти подружку,чтобы классно проводить вместе время и общаться )

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружку

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подруг💞

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Девкиии, я за любой кипишь

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Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

маленькое фото пользователя Dariiia
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Гоу гулять

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Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

маленькое фото пользователя Janna72
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Ищу подругу выпить вина 😅

маленькое фото пользователя LanaS
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Девчонки, пошлите гулять💕🥂

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.