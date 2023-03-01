Работаю переводчиком, в этой связи много путешествую, легко могу сорваться на свидание в другую страну если захочется! Обожаю шоппинг, знаю все о косметике, парфюме и шмоточках Люблю историю, искусство, музыку, ходить в большой театр на историческую сцену Обожаю вкусную еду особенно суши и пасту🤤 Бутылочка полусухой Кавы исправит любой тяжелый день (или даже две!) Люблю животных, у меня две кошки 🐈‍⬛ Занимаюсь волонтерством, делаю пожертвования по мере возможности Обожаю своих друзей 🤍

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

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