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Москва
Люблю музыку, меломан, увлекаюсь живописью и скульптурой
Москва
Профиль пользователя Polina_k
О себе
Люблю музыку, меломан, увлекаюсь живописью и скульптурой
Нравится ходить в музеи и театры, гулять по красивым старым усадьбам
Обожаю кататься вечером на велосипеде
Люблю животных
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
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