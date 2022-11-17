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Москва
Профиль пользователя Polina_k

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О себе

Люблю музыку, меломан, увлекаюсь живописью и скульптурой
Нравится ходить в музеи и театры, гулять по красивым старым усадьбам
Обожаю кататься вечером на велосипеде
Люблю животных

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде

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