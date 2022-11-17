Москва

Профиль пользователя Polina_k

О себе Люблю музыку, меломан, увлекаюсь живописью и скульптурой

Нравится ходить в музеи и театры, гулять по красивым старым усадьбам

Обожаю кататься вечером на велосипеде

Люблю животных

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