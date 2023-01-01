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Москва
Москва
Профиль пользователя polina_2010
О себе
слушаю русский рок,мне тpинaдцaтb,живу в Красногорске,московская область,не сплю по ночам,ищу только друзей.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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