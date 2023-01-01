Москва

Профиль пользователя polina_2010

О себе слушаю русский рок,мне тpинaдцaтb,живу в Красногорске,московская область,не сплю по ночам,ищу только друзей.

Была в сети на этой неделе

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