Увлекаюсь кино, люблю ходить как на квесты или выставки, так и потанцевать где-нибудь. - Ищу подругу или небольшую компанию для походов в клубы или бары с хорошей музыкой (рок или старые хиты)), на концерты - Также интересно поучаствовать в квизах на разные темы

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

Москва → сходить на мероприятие Сходить в клуб или бар с хорошей музыкой (рок или старые хиты))

Москва → Другое Сходить на какой-нибудь квиз по сериалам или другой тематике

Москва → Другое Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

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