Москва
Профиль пользователя Polina23
О себе
Привет , мне 23 года , недавно переехала в Москву и ищу подруг 😁🫶🏽
Люблю читать книги, очень люблю животных и кино в духе торантино.
Пишите, буду рада 🥳🥳
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
Сходить на standup
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Я иду гулять
Москва → Другое
Хорошо провести время
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.