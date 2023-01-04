Москва
Профиль пользователя Polina23

фото пользователя Polina23
фото #2 пользователя Polina23

О себе

Привет , мне 23 года , недавно переехала в Москву и ищу подруг 😁🫶🏽
Люблю читать книги, очень люблю животных и кино в духе торантино.
Пишите, буду рада 🥳🥳

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽

Участие в других событиях

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Я иду гулять

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Хорошо провести время

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