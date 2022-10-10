Москва
Профиль пользователя Polina2002
О себе
Слушию музыку, люблю общение, ищу подругу
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам)
Москва → Другое
Ище подругу
Москва → Другое
Гулять тусить
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