Москва
Профиль пользователя Polina2002

фото пользователя Polina2002

О себе

Слушию музыку, люблю общение, ищу подругу

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Sierra
Москва → Другое

Прогулка в новом году

маленькое фото пользователя Irina4
Москва → Другое

Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета

маленькое фото пользователя Anastasiya_16
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам)

маленькое фото пользователя Alina9
Москва → Другое

Ище подругу

маленькое фото пользователя Ludmilka
Москва → Другое

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