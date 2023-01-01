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Москва
Профиль пользователя Polina.154

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маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 358 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя belllrin

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте пить кофе и наслаждаться осенней Москвой ☺️ (ищу друзей)

Откликнулось 10 участников

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