Москва
Профиль пользователя Polina12
О себе
Делать нечего, хочется поговорить, погулять
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Сходить на standup
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Активное времяпровождение ✨
Москва → Другое
Гулять , тусить
Москва → Другое
Хочется найти друзей
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Москва → Другое
Приятное времяпровождение
Москва → Другое
Попить пива)
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Пойти на ферму альпак
Москва → Другое
Погулять, хорошо провести время. Выпить за знакомство. Развеяться
Москва → Другое
Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄
Москва → Другое
Хотелось бы найти людей в СВАО (Бибирево/Медведково)
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