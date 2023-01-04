Москва
Профиль пользователя Polina12

фото пользователя Polina12

О себе

Делать нечего, хочется поговорить, погулять

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять болтать

Москва → прогуляться, перекусить

Пиво!!!!!!!

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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