⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Pol.ina
О себе
Люблю слушать музыку, не имеет значения какую(что играет на моей волне в яндексе то и слушаю), люблю гулять.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян📸 Пофоткаться
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам