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Москва
Профиль пользователя Pol.ina

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О себе

Люблю слушать музыку, не имеет значения какую(что играет на моей волне в яндексе то и слушаю), люблю гулять.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян📸 Пофоткаться
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