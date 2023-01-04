Москва
Профиль пользователя Polika

фото пользователя Polika

Профиль обновлён 27 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа

Не нравится:

💰 Бизнес ✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Alina66
Москва → Другое

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