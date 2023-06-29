Москва
Профиль пользователя Polexeevna

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О себе

Люблю слушать музыку, разную от попсы до альтернативного рока. Нравится гулять, но иногда дико лень выбираться. Добрая, эмоциональная, люблю громко смеяться над смешными и добрыми шутками) на выходных могу не отвечать на сообщения, люблю закинуть телефон подальше)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Slivkalenivka
Москва → Другое

Собираем команду на детективный квиз

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