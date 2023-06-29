Люблю слушать музыку, разную от попсы до альтернативного рока. Нравится гулять, но иногда дико лень выбираться. Добрая, эмоциональная, люблю громко смеяться над смешными и добрыми шутками) на выходных могу не отвечать на сообщения, люблю закинуть телефон подальше)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян

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