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Москва
Профиль пользователя Pol_in_a_in_b

фото пользователя Pol_in_a_in_b

О себе

Привет, мне 22 и я недавно переехала в Москву, теперь ищу новых друзей ;)

Я увлекаюсь корейской поп-культурой (кпоп, дорамы, шоу) и языком! Я люблю читать фэнтези и выборочно ромфант, классику и разную совеременную прозу. Люблю посещать выставки и разные места, узнавать новое. Но могу и несколько часов провести за вышивкой, смотря при этом какую-нибудь дораму) Стараюсь самостоятельно учить английский. Мне нравится следить за книжными блогерами и смотреть красивые видео о повседневной жизни людей.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Найти подруг. 💛

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Чат для прогулок, встреч (только девушки)

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🔥Играть в настольные игры 🔥

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Приглашаем в книжный клуб 📖

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Москва → сходить на мероприятие

Поболтать, найти общие интересы.

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