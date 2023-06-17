⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Привет, мне 22 и я недавно переехала в Москву, теперь ищу новых друзей ;)
Москва
Профиль пользователя Pol_in_a_in_b
О себе
Привет, мне 22 и я недавно переехала в Москву, теперь ищу новых друзей ;)
Я увлекаюсь корейской поп-культурой (кпоп, дорамы, шоу) и языком! Я люблю читать фэнтези и выборочно ромфант, классику и разную совеременную прозу. Люблю посещать выставки и разные места, узнавать новое. Но могу и несколько часов провести за вышивкой, смотря при этом какую-нибудь дораму) Стараюсь самостоятельно учить английский. Мне нравится следить за книжными блогерами и смотреть красивые видео о повседневной жизни людей.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам