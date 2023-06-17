О себе

Привет, мне 22 и я недавно переехала в Москву, теперь ищу новых друзей ;)



Я увлекаюсь корейской поп-культурой (кпоп, дорамы, шоу) и языком! Я люблю читать фэнтези и выборочно ромфант, классику и разную совеременную прозу. Люблю посещать выставки и разные места, узнавать новое. Но могу и несколько часов провести за вышивкой, смотря при этом какую-нибудь дораму) Стараюсь самостоятельно учить английский. Мне нравится следить за книжными блогерами и смотреть красивые видео о повседневной жизни людей.