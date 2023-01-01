О себе

Работаю в IT, так же играю на гитре в основном рок (отечественная и зарубедная классика), но иногда и попсу 😁 Параллельно снимаю видео (клипы, передачи, интервью), в свободное время фотографирую. На данный момент в поисках единомышленников по киноделу.