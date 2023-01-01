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Москва
Москва
Профиль пользователя Pokimo
О себе
Работаю в IT, так же играю на гитре в основном рок (отечественная и зарубедная классика), но иногда и попсу 😁 Параллельно снимаю видео (клипы, передачи, интервью), в свободное время фотографирую. На данный момент в поисках единомышленников по киноделу.
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан
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