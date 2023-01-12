Всем привет, меня зовут Полина, мне 27 лет. В Москве живу 4 года, родом из СПб. Ищу исключительно подруг для общения, прогулок и встреч, замужем. Есть кот Люблю смотреть фильмы, сериалы, ютуб. По жанрам предпочитаю драмы, триллеры, детективы, комедии. Вот некоторые из моих любимых сериалов: Друзья, Клиника, Удивительная миссис Мейзел, Лучше звоните Солу, Большая маленькая ложь, Вампиры средней полосы. Сейчас смотрю Наследников и Отчаянных домохоязек. Люблю вселенные Гарри Поттера и Звездных войн. Иногда играю в видеоигры, чаще всего это Симс. Не так давно прошла Киберпанк и нахожусь в вялотекущем прохождении Ведьмака 3. Музыку слушаю разную, но больше всего рок и поп, особенно хиты 80-90-00-х. Вот некоторые исполнители, которые мне нравятся: Queen, Led Zeppelin, Guns’n’roses, Би-2, Мумий Тролль. В детстве любила смотреть Фабрику звезд и сейчас на волне ностальгии периодически смотрю интервью с участниками, переслушиваю их выступления. Большую часть свободного времени провожу дома, но при желании могу выбраться в музей, в театр, на выставку, в кино, в бар, в кафе. Люблю ходить на квизы. Также не против посиделок с настолками. Летом люблю гулять по городу, летняя Москва прекрасна. В общении ценю хорошее чувство юмора, умение в иронию и сарказм, доброжелательность, искренность, честность.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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