Москва
Профиль пользователя poetic_justice
О себе
Всем привет, меня зовут Полина, мне 27 лет. В Москве живу 4 года, родом из СПб.
Ищу исключительно подруг для общения, прогулок и встреч, замужем. Есть кот
Люблю смотреть фильмы, сериалы, ютуб. По жанрам предпочитаю драмы, триллеры, детективы, комедии. Вот некоторые из моих любимых сериалов: Друзья, Клиника, Удивительная миссис Мейзел, Лучше звоните Солу, Большая маленькая ложь, Вампиры средней полосы. Сейчас смотрю Наследников и Отчаянных домохоязек.
Люблю вселенные Гарри Поттера и Звездных войн.
Иногда играю в видеоигры, чаще всего это Симс. Не так давно прошла Киберпанк и нахожусь в вялотекущем прохождении Ведьмака 3.
Музыку слушаю разную, но больше всего рок и поп, особенно хиты 80-90-00-х. Вот некоторые исполнители, которые мне нравятся: Queen, Led Zeppelin, Guns’n’roses, Би-2, Мумий Тролль. В детстве любила смотреть Фабрику звезд и сейчас на волне ностальгии периодически смотрю интервью с участниками, переслушиваю их выступления.
Большую часть свободного времени провожу дома, но при желании могу выбраться в музей, в театр, на выставку, в кино, в бар, в кафе. Люблю ходить на квизы. Также не против посиделок с настолками.
Летом люблю гулять по городу, летняя Москва прекрасна.
В общении ценю хорошее чувство юмора, умение в иронию и сарказм, доброжелательность, искренность, честность.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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