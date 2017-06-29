Москва
Профиль пользователя Pobuyu

фото пользователя Pobuyu

О себе

Люблю фантастику, аниме, хорошую электронику.
Пытаюсь управлять небольшим IT детским садиком.

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Трёп, а там видно будет

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое

Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

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