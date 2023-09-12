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Москва
Обажаю читать, путешествовать, слушать музыку ☺️
Москва
Профиль пользователя Pobeda
О себе
Обажаю читать, путешествовать, слушать музыку ☺️
Так же люблю животных, вкусно поесть и сериалы 😁
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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