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Москва
Профиль пользователя Pmurtenola

фото пользователя Pmurtenola

О себе

коллекционер эмоций и ощущений, от музея Дали в Фегерасе и купола Брунелески во Флоренции, до сноуборда, вейка, кайта, утренних пробнжек по парку. Любитель бдсм и женского подчинения.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

погулять с аудиоэкскурсией и посмотреть архитектуру Шехтеля и Московский модерн.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

сходить в бар/ клуб

Откликнулось 18 участников

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