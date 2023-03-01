⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Pmurtenola
О себе
коллекционер эмоций и ощущений, от музея Дали в Фегерасе и купола Брунелески во Флоренции, до сноуборда, вейка, кайта, утренних пробнжек по парку. Любитель бдсм и женского подчинения.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам