Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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Москва → собрать компанию Ищу с кем можно сходить погулять сходить по тусить

Москва → собрать компанию Ищу с кем гулять и желательно те кто на авто пишите

Москва → Другое Мы с компанией встречаемся на выхах

Москва → Другое Просто погулять по Москве.

Москва → Другое Пойдёмте поиграем волейбол или покурим кальян на смотровой

Москва → Другое хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.