Москва
Профиль пользователя Planym

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О себе

Добрый люблю гулять,хожу на сходки с автозвуком

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу с кем гулять и желательно те кто на авто пишите

Москва → собрать компанию

компанию пойти на шашлыки выпить

Москва → собрать компанию

Погулять выпить потусить ищу народ или движ

Москва → собрать компанию

Ищу с кем можно сходить погулять сходить по тусить

Москва → собрать компанию

Есть ли желающие поехать на smotra.stage2

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу людей кто хочет поехать на Smotra. stage 2

Москва → собрать компанию

Ищу людей кто поедет на smotra.Stage2

Москва → собрать компанию

Ищу с кем можно погулять выпить шашлыки и тд

Москва → собрать компанию

Ищу с кем погулять выпить движ найти

Москва → собрать компанию

Ищу людей собраться съездить на Smotra.stage2

Москва → собрать компанию

Ищу с кем потусить погулять выпить

Москва → собрать компанию

Ищу людей с кем поехать на smotra.stage2

Москва → собрать компанию

Кто хочет поехать на smotra.stage2

Москва → собрать компанию

Ищу с кем поехать на фестиваль автозвука bpan и красивые машины

Москва → собрать компанию

Ищу людей погулять выпить ищу движ

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти новых друзей

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Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

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Покурить кальян вечером

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Пойти выпить

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Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

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Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

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Покурить кальян на набережной у капота 😺

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Погулять в парке

маленькое фото пользователя George
Москва → Другое

Встретиться/ погулять/покурить кальян/театр&мюзиклы/клубы/концерты

маленькое фото пользователя lerka1674
Москва → Другое

хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )

маленькое фото пользователя Kroh
Москва → Другое

Пойдёмте поиграем волейбол или покурим кальян на смотровой

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Собираем большую компанию,нас уже 220 человек😊

маленькое фото пользователя Varya_kv
Москва → Другое

С подругой ищем компанию

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Гулять ночью и днем

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Шашлыки у Черкизовского пруда

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Собрать новых людей в большую шашлычную компанию )

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Потушить с компашкой

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Прогуляться по парку/скверу/набережной

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Просто погулять по Москве.

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Мы с компанией встречаемся на выхах

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Новопеределкино, жарим шашлык )

маленькое фото пользователя Apikez
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Шашлындосы

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