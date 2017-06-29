Москва
Профиль пользователя Planym
О себе
Добрый люблю гулять,хожу на сходки с автозвуком
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
События пользователя
Москва → собрать компанию
Ищу с кем гулять и желательно те кто на авто пишите
Москва → собрать компанию
компанию пойти на шашлыки выпить
Москва → собрать компанию
Погулять выпить потусить ищу народ или движ
Москва → собрать компанию
Ищу с кем можно сходить погулять сходить по тусить
Москва → собрать компанию
Есть ли желающие поехать на smotra.stage2
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу людей кто хочет поехать на Smotra. stage 2
Москва → собрать компанию
Ищу людей кто поедет на smotra.Stage2
Москва → собрать компанию
Ищу с кем можно погулять выпить шашлыки и тд
Москва → собрать компанию
Ищу с кем погулять выпить движ найти
Москва → собрать компанию
Ищу людей собраться съездить на Smotra.stage2
Москва → собрать компанию
Ищу с кем потусить погулять выпить
Москва → собрать компанию
Ищу людей с кем поехать на smotra.stage2
Москва → собрать компанию
Кто хочет поехать на smotra.stage2
Москва → собрать компанию
Ищу с кем поехать на фестиваль автозвука bpan и красивые машины
Москва → собрать компанию
Ищу людей погулять выпить ищу движ
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Москва → Другое
Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Встретиться/ погулять/покурить кальян/театр&мюзиклы/клубы/концерты
Москва → Другое
хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )
Москва → Другое
Пойдёмте поиграем волейбол или покурим кальян на смотровой
Москва → Другое
Собираем большую компанию,нас уже 220 человек😊
Москва → Другое
С подругой ищем компанию
Москва → Другое
Гулять ночью и днем
Москва → Другое
Шашлыки у Черкизовского пруда
Москва → Другое
Собрать новых людей в большую шашлычную компанию )
Москва → Другое
Потушить с компашкой
Москва → Другое
Прогуляться по парку/скверу/набережной
Москва → Другое
Просто погулять по Москве.
Москва → Другое
Мы с компанией встречаемся на выхах
Москва → Другое
Новопеределкино, жарим шашлык )
Москва → Другое
Шашлындосы
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